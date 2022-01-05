Ростов-на-Дону, 5 января, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Зоопарк Ростова-на-Дону отказался принимать ели и сосны, которые были украшены новогодним украшениями. Об этом сообщается в социальных сетях зверинца.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ёлочный базар

«Зоопарк принимает елки, но только от компаний (нераспроданный товар), то есть те деревья, которые еще не были в эксплуатации дома. Мы не принимаем елки от частных лиц, в связи с тем, что на них могут остаться крепления или другие части украшений, которые не всегда сразу заметны. Даже такие мелкие детали могут нанести вред здоровью наших питомцев, если они их съедят», — уточнили в зоопарке.

Ранее зоопарк принимал новогодние деревья с оговоркой, что они должны быть тщательно очищены от игрушек, гирлянд, серпантина, мишуры.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области найдено несколько свалок из новогодних деревьев, которые не были распроданы в канун 1 января. На Дону в преддверии Нового года была организована работа 373 ёлочных базаров.