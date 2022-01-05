Тирасполь, 5 января, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В ходе 575 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 86 случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 января сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Иван Шилов ИА REGNUM ПЦР-тестирование на коронавирус

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 83 294 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 80 099 человек, в том числе за последние сутки — 89.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1940 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зафиксировали два таких случая.

Днём ранее в Приднестровье провели 639 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 88 случаев заражения коронавирусом. За сутки медики признали выздоровевшими 58 человек, скончались четыре пациента с COVID-19.