Приозерск, Ленинградская область, 5 января, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Распространившаяся в сети информация о прогуливающемся тигре в бухте у поселка Заостровье Приозерского района Ленинградской области оказалась ложной. Об этом 5 января ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

Pixel-mixer Тигр

Сообщение о том, что накануне днем возле бухты местные жители видели тигра, появилось в социальных сетях. В подтверждение было опубликовано видео, однако вскоре было установлено, что оно снято в 2020 году в Хабаровском крае. Несмотря на это, на место выезжали сотрудники правоохранительных органов и егеря.

«Сообщение — фейк», — уточнил собеседник агентства.