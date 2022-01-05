Москва, 5 января, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Экономика РФ в 2022 году может столкнуться сразу с несколькими рисками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 января заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

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«Уместно говорить о сохраняющейся множественности рисков: пандемия коронавирусной инфекции и вызванный ею глобальный экономический кризис; геополитические риски, угроза усиления санкций; относительно новый риск — усиливающиеся дисбалансы мировой экономики. Все эти риски будут реализовываться в той или иной степени в 2022 году, — сказал Понкратов. — Главная опасность для Росси в 2022 году — возможность одновременной реализации нескольких рисковых сценариев, которые взаимно усилятся».

Как пояснил Понкратов, например, может произойти значимое и продолжительное сокращение экономической активности в мире из-за распространения очередного штамма коронавируса, которое совпадет с серьезным расширением санкций против РФ и неурожаем основных сельскохозяйственных культур.

«Это может спровоцировать ситуацию «идеального шторма», и понадобятся годы, чтобы выйти на достигнутый сегодня уровень развития экономики», — сказал Понкратов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Понкратов рассказал, будет ли расти спрос на товары российского экспорта.