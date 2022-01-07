Москва, , 00:01 — REGNUM Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) надо повышать. Как передает корреспондент, об этом заявил депутат Госдумы Михаил Тарасенко («Единая Россия»).

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Да, у нас ниже минимальный размер оплаты труда не только от развитых стран, но от таких стран как Литва, Эстония, Латвия, Польша, Венгрия, Болгария. Даже в Украине, правда там это не соблюдается, но тоже на 25% выше прожиточный, минимальный размер оплаты труда, чем у нас, поэтому задача, конечно, есть и её надо решать», — признает Тарасенко.

Но говоря о минимальном размере оплаты труда, парламентарии понимают, что повышать следует не только МРОТ.

«Это не только МРОТ, это вся цепочка заработных плат, потому что если мы повысим только МРОТ, то в этой цепочке схлопнется межразрядное соотношение, пропадёт мотивация к труду. И в этих условиях, конечно, должна очень солидная, серьёзная работа проведена быть, прежде всего, правительством с тем, чтобы для бюджетников решить эту проблему и сделать эту систему справедливой», — считает Тарасенко.

МРОТ в 2022 году вырос на 8,6% по сравнению с 2021 годом — до 13 890 рублей в месяц.

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