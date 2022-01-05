Пекин, 5 января, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Китайский драматический фильм «Снова объятия» продолжил лидировать в чарте кассовых сборов на материковой части Китая, показали данные информационной сети China Movie Data, передает 5 декабря агентство Синьхуа.

Tobias Wrzal Кино

Фильм вращается вокруг историй группы обычных людей во время изоляции, связанной с COVID-19 в Ухане, освещая взаимную поддержку людей в трудные времена в начале 2020 года. Фильм режиссера Сюэ Сяолу с Хуан Бо и Цзя Лин в главных ролях собрал более 23 млн юаней (около $3,6 млн) на пятый день показа. За ним последовал «Шторм G», пятая часть криминальной франшизы. Фильм собрал 19,6 млн юаней.

Китайский комедийный фильм «Другой я» занял третье место в чарте кассовых сборов, собрав около 17,6 млн юаней на четвертый день проката.