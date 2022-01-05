Нур-Султан, , 11:42 — REGNUM Протестующие в городе Жанаозен Мангыстауской области Казахстана назвали требования к властям. Об этом 5 января сообщает телеграм-канал издания ORDA.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Протесты в Казахстане против высоких цен на газ — трансляция»

По данным журналистов, основное требование активистов — полная смена режима в республике. Для этого протестующие хотят, чтобы были переизбраны президент страны, а также все главы городов и областей. При этом, согласно требованию, новый глава государства должен быть не из властных кругов.

Кроме того, протестующие потребовали, чтобы участников акций не подвергали преследованиям. Они также требуют возвращения конституции 1993 года.

Напомним, в городах Казахстана после резкого роста в январе стоимости жидкого газа для автомобилей начались многочисленные протесты, которые с 4 января начали перерастать в беспорядки. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл в стране чрезвычайное положение и отправил правительство в отставку.

Читайте ранее в этом сюжете: Верховный муфтий Казахстана призвал жителей к единству