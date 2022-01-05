Нижний Новгород, , 11:42 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 5 января выявили 260 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 84 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 232 727 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За последние сутки выписаны 1111 человек, всего выздоровел с начала пандемии 216 541 нижегородец.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 30 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 9928 человек. Накануне сообщалось о 24 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 6258 человек.

Напомним, по состоянию на 3 января в регионе проведено 4 684 549 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 2722 нижегородца. Охват населения тестированием снизился и составляет 199,60.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции увеличился и составляет 1,10. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда по состоянию на утро 3 января составляет 29%.