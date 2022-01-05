Москва, , 11:42 — REGNUM Нулевой темп прироста случаев COVID-19 зарегистрирован в Чукотском АО. Об этом 5 января сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.

Коронавирус в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

Чукотский АО — 0%, 2; Тува, Камчатский край — 0,03%; Калмыкия, Магаданская область — 0,04%.

За сутки в РФ выявили 15 тыс. 772 случаев коронавируса, общее число в стране за время пандемии выросло до 10 млн 585 тыс. 984. Темп прироста составляет 0,15%.