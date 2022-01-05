Лас-Вегас, США, , 11:39 — REGNUM Китайская автомобилестроительная компания Geely и американский технологический гигант Intel объявили о совместной разработке беспилотного автомобиля на выставке Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе. Об этом сообщает газета Nikkei.

Intel JiahuiH

От Intel разработкой займётся специализирующееся на технологиях беспилотного вождения подразделение Mobileye. Geely будет сотрудничать с этой компанией в рамках развития подразделения по производству электромобиле Zeekr.

Новый автомобиль будет использовать шесть специальных чипов Mobileye EyeQ 5. Эти чипы также были представлены на выставке CES, в Mobileye заявили, что они являются самыми продвинутыми решениями для автопилота на основе технологий искусственного интеллекта.

Совместный автомобиль Zeekr и Mobileye будет относиться к транспортным средствам 4-го уровня автономности. Это значит, что при поездках за рулём должен находиться водитель, готовы взять управление на себя в некоторых ситуациях.

Выход автомобиля запланирован на 2024 год. Zeekr и Mobileye заявляют, что он станет первым в мире серийным автомобилем 4-го уровня автономности.

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