Ростов-на-Дону, 5 января, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Гандбольный клуб «Ростов-Дон» провел на домашней площадке выиграл у звенигородской «Звезды». Матч Olimpbet Суперлиги 2021/22 завершился со счётом 32:26 в пользу хозяек поля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды.

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Наставник «Ростов-Дона» остался доволен первыми 40 минутами матча. В этот период он отметил высокую концентрацию, отличную атаку и оборону своих подопечных.

«Когда играешь против такой команды, как «Звезда», знаешь, что соперник не будет расслабляться, продолжит на высокой скорости, с хорошей техникой: девушки очень храбрые и проявили настоящее бесстрашие во втором тайме, играя при этом без напряжения. У нас снова случился момент, когда мы плохо оборонялись. Последние 20 минут никак не могли справиться с высоким индивидуальным мастерством игроков «Звезды», не могли их остановить», — прокомментировал матч главный тренер «Ростов-Дона» Пер Юханссон.

Следующий матч «Ростов-Дон» проведёт 8 января. В ростовском дворце спорта состоится матч Лиги чемпионов 2021/22 с «Эсбьергом».