Всеволожск, Ленинградская область, 5 января, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В Ленинградской области четырехлетняя девочка получила ожоги стоп, наступив на сухой лёд во время детского шоу. По данному факту ведется проверка. Об этом 5 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

(сс) Vlynn Плачущий ребенок

Несчастный случай произошел днем 4 января в шоу-клубе «Индиго» возле деревни Мистолово во Всеволожском районе. Во время проведения химического шоу для детей четырехлетняя девочка встала на сухой лёд (углекислота в твёрдой форме) и получила ожоги обеих стоп.

«После осмотра и оказания помощи на месте бригадой скорой помощи девочка в удовлетворительном состоянии от госпитализации отказалась. Полиция по данному факту проводит проверку», — добавили в ведомстве.

В свою очередь в прокуратуре Ленинградской области сообщили, что по факту инцидента Всеволожская городская прокуратура также организовала проверку. В ходе нее будет дана оценка соблюдению требований безопасности жизни и здоровья потребителей при оказании услуг.

«Ход процессуальной проверки поставлен городской прокуратурой на контроль», — добавили в прокуратуре.

Кроме того, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа в составе следователей СУ СКР по Ленобласти и сотрудников полиции. После проведения следственным органом всех необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств, будет принято процессуальное решение. Кроме того, будет дана оценка действиям ответственных за проведение праздничного мероприятия лиц.