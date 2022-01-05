Лос-Анджелес, США, , 11:35 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл команду «Сакраменто Кингз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 5 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Леброн Джеймс Keith Allison

Игра состоялась на паркете площадки «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась победой хозяев со счетом 104:94.

Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Никс» Леброн Джеймс, набравший в матче 31 очко.

В составе «Сакраменто» наиболее результативным оказался разыгрывающий Де'Аарон Фокс, который сумел набрать 30 очков во встрече.

Отметим, в следующем матче «Лейкерс» 8 января примет у себя клуб «Атланта Хоукс», а «Сакраменто» 6 января также дома сыграет с командой «Атланта Хоукс».