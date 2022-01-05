Москва, 5 января, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В 2022 году будет расти спрос на традиционные товары российского экспорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 января заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

«Внешнеэкономические перспективы России в 2022 году будут определяться преимущественно теми же факторами, которые определяли внешнеэкономическую повестку в 2020—2021 годах: пандемия коронавирусной инфекции и вызванные ею экономические потрясения и санкционное давление на российскую экономику, — сказал Понкратов. — Российская экономика крайне чувствительна к внешнеэкономической конъюнктуре и экономической активности в мире ввиду сохраняющейся экспортно-сырьевой ориентации».

По его словам, в 2022 году будет расти спрос на традиционные товары российского экспорта — нефть, газ, продукты их переработки, металлы, базовые химические продукты, минеральные удобрения, древесину, пшеницу и ряд крупнотоннажных сельскохозяйственных товаров.

«Экспорт некоторых видов продукции в 2022 году может обновить исторические максимумы, например угля. В 2022 году российский экспорт может составить до 242 млн тонн угля», — уточнил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Понкратов рассказал, как могут вырасти доходы жителей РФ в 2022 году.