Черноземельский район, Калмыкия, 5 января, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В Калмыкии на нефтеперерабатывающем заводе «Маныч» разлилась и загорелась нефть. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России.

08.mchs.gov.ru В Калмыкии загорелась разлившаяся нефть

Инцидент случился 4 января в Черноземельском районе вблизи населённого пункта Рагульский. На НПЗ «Маныч» загорелась разлившаяся на площади 130 кв. метров нефть. Горючая жидкость разлилась из трёх цистерн объёмом 70 куб. метров каждая. Огнём был повреждён один резервуар. В результате происшествия никто не пострадал.

На месте пожара работали силы и средства Черноземельского пожарно-спасательного гарнизона. Специалисты выясняют, что стало причиной пожара, а также оценивают материальный ущерб.