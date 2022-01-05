Вашингтон, 5 января, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Число зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом в мире возросло до 295 млн 235 тыс. 051, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в мире скончались 5 млн 457 тыс. 536 человек.

Всего использовано около 9,25 млрд доз вакцин.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что штаммы коронавируса «Дельта» и «Омикрон» могут спровоцировать «цунами новых случаев» инфицирования.

Особую обеспокоенность в ВОЗ вызывает повышенная контагиозность «Омикрона».

"Это может… значительно усилить давление на системы здравоохранения по всему миру», — отметил он.