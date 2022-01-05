Астана, 5 января, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Жители Казахстана должны проявить единство, сплочённость и спокойствие. С таким обращением 5 января выступил верховный муфтий страны Наурызбай кажы Таганулы на сайте Духовного управления мусульман Казахстана.

ИА REGNUM Казахстан

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«Аллах в священном Коране говорит: «Не бунтуйте после того, как на земле воцарилась тишина», — заявил муфтий.

Он призвал всех обратиться в Аллаху и попросить мира для страны. Таганулы также заявил, что долг каждого гражданина Казахстана заботиться о сохранности и независимости государства.

Напомним, в Казахстане из-за резкого роста стоимости жидкого газа для автомобилей начались многочисленные протесты, которые 4 января переросли в ряде городов в беспорядки. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл в стране чрезвычайное положение и отправил правительство в отставку.