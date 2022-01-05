Нью-Йорк, США, , 11:20 — REGNUM Баскетбольный клуб «Нью-Йорк Никс» обыграл команду «Индиана Пэйсерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 5 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Баскетбол (сс) Peter Griffin

Игра состоялась на паркете площадки «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась победой хозяев со счетом 104:94.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Никс» Ар Джей Баррет, набравший в матче 32 очка. Его коллега по клубу — форвард Джулиус Рэндл, оформил дабл-дабл с 30 очками и 16 подборами

В составе «Пэйсерс» наиболее результативным оказался разыгрывающий Кейфер Сайкс, который сумел набрать 22 очка во встрече.

Отметим, в следующем матче «Нью-Йорк» 7 января примет у себя клуб «Бостон Селтикс», а «Индиана» днем ранее также дома сыграет с командой «Бруклин Нетс».