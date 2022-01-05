Кострома, 5 января, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Двое мужчин, признавшихся в убийстве 5-летней девочки в Костроме, были судимы, в т.ч. один из них — за порнографию и сексуальное насилие, сообщили 5 января в прокуратуре области.

https://kostroma.sledcom.ru Следственный комитет

«Подозреваемые в убийстве задержаны. Один из них судим за совершение кражи к лишению свободы, испытательный срок, установленный судом, не истек. Второй ранее отбывал наказание … за совершение преступления против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографических материалов… за ним был установлен административный надзор», — отмечается в сообщении.

4 января 5-летняя девочка вышла гулять на улицу, ее похитили двое мужчин и скрылись.

Позже силовики задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка, тело нашли в комнате одного из общежитий.