Москва, 5 января, 2022, 11:08 — ИА Регнум. На скорейшем принятии закона о пожизненном наказании педофилов настаивает депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Необходимо, как можно быстрее, принимать наш законопроект о пожизненном наказании для педофилов-насильников, а также в корне менять систему административного надзора, в том числе вводить обязательное ношение электронных браслетов», — отметил Хинштейн в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Костроме задержали двоих мужчин, подозреваемых в жестоком убийстве пятилетней девочки. По данным следствия, 4 января 2022 года ребенка похитили во время прогулки двое мужчин и унесли в неизвестном направлении.