Москва, , 11:06 — REGNUM Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов заявил, что в 2022 г. российский военно-морской флот будет действовать во всех районах Мирового океана.

«Перед Военно-морским флотом в 2022 г. стоят задачи интенсивной подготовки сил и войск Северного, Балтийского , Черноморского, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии к действиям в составе объединенных группировок сил ВМФ к выполнению задач во всех районах Мирового океана, включая Арктику», — отметил он, передает РИА Новости.

В 2022 г. моряки ВМФ РФ примут участие в 950 тактических и командно-штабных учениях.