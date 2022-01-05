Нью-Дели, 5 января, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Правительство Индии обязало американскую компанию Tesla возместить затраты гражданам страны, сделавшим предварительные заказы на системы для спутникового интернета Starlink. Об этом сообщает агентство Reuters.

Спутники Starlink в пакете до отделения от разгонного блока

Компания Tesla разослала соответствующие уведомления своим клиентам в Индии. В письме говорится, что они могут оформить возврат средств в любое время.

Tesla начала принимать предварительные заказы на системы для доступа к спутниковому интернету Starlink в Индии до получения соответствующего разрешения от властей страны. Отмечается, что американская компания успела получить более пяти тысяч заказов.

«К сожалению, скрои получения лицензии на работу в настоящее время неизвестны… Команда Starlink надеется, что наши услуги станут доступны в Индии как можно скорее», — говорится в письме компании.

Ранее глава Starlink в Индии Санджай Бхаргава заявлял, что к концу 2022 года в компании надеются развернуть до 200 тысяч клиентских устройств в Индии.

Глобальная спутниковая система Starlink разворачивается американской компанией SpaceX для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет. Число запущенных спутников Starlnik приближается к двумя тысячам, общее число аппаратов в составе орбитальной группировки может быть доведено до нескольких десятков тысяч.