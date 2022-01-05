Tesla обязали вернуть деньги за предварительные заказы на Starlink в Индии
Нью-Дели, 5 января, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Правительство Индии обязало американскую компанию Tesla возместить затраты гражданам страны, сделавшим предварительные заказы на системы для спутникового интернета Starlink. Об этом сообщает агентство Reuters.
Компания Tesla разослала соответствующие уведомления своим клиентам в Индии. В письме говорится, что они могут оформить возврат средств в любое время.
Tesla начала принимать предварительные заказы на системы для доступа к спутниковому интернету Starlink в Индии до получения соответствующего разрешения от властей страны. Отмечается, что американская компания успела получить более пяти тысяч заказов.
«К сожалению, скрои получения лицензии на работу в настоящее время неизвестны… Команда Starlink надеется, что наши услуги станут доступны в Индии как можно скорее», — говорится в письме компании.
Ранее глава Starlink в Индии Санджай Бхаргава заявлял, что к концу 2022 года в компании надеются развернуть до 200 тысяч клиентских устройств в Индии.
Глобальная спутниковая система Starlink разворачивается американской компанией SpaceX для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет. Число запущенных спутников Starlnik приближается к двумя тысячам, общее число аппаратов в составе орбитальной группировки может быть доведено до нескольких десятков тысяч.