Нур-Султан, , 11:05 — REGNUM Участники акции протеста в Алма-Ате 5 января начали избивать и захватывать сотрудников полиции. Об этом сообщает РИА Новости.

Беспорядки Mil.ru

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По данным журналистов, были захвачены несколько правоохранителей. Затихшие предыдущей ночью беспорядки в городе возобновились.

Сообщается, что еще несколько сотен молодых людей, вооруженных дубинками, силы полиции остановили на подступах к городу. Против них применяют спецсредства.

Напомним, в Казахстане из-за резкого роста стоимости жидкого газа для автомобилей начались многочисленные протесты, которые 4 января переросли в ряде городов в беспорядки. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл в стране чрезвычайное положение и отправил правительство в отставку.

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