Москва, , 11:04 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин заверил, что будет сделано все, чтобы закон о пожизненном заключении для педофилов был принят в январе 2022 года.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сделаем всё, чтобы закон о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе», — отметил Володин в телеграм-канале.

При этом, по его мнению, следует проработать со ФСИН вопросы об особом содержании таких преступников — в самых суровых условиях.

«Преступники по таким статьям должны отбывать пожизненное наказание в самых суровых условиях — на северных территориях, рудниках. Эти выродки должны тяжелейшим трудом сами зарабатывать себе на жизнь, каждый день помнить о совершённых злодеяниях, жалеть об этом.

Вопрос необходимо проработать совместно со ФСИН», — отметил спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Костроме задержали двоих мужчин, подозреваемых в жестоком убийстве пятилетней девочки. По данным следствия, 4 января 2022 года ребенка похитили во время прогулки двое мужчин и унесли в неизвестном направлении. Один из мужчин оказался педофилом-рецидивистом.

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