Кострома, , 11:13 — REGNUM Мужчины, похитившие и убившие 5-летнюю Веронику Николаеву в Костроме, имели судимости. Об этом сообщает телеграмм-канал 112.

Молоток судьи ©https://www.piqsels.com

Напомним, информация о пропаже ребёнка поступила в полицию вечером 4 января. Как выяснилось впоследствии, девочка гуляла рядом с местом работы матери — кинотеатром «Россия». Через «непродолжительное время» девочку украли двое местных жителей, снимавших комнату в общежитии, расположенном через дорогу от места похищения. Они изнасиловали и убили девочку, нанеся ей множество ножевых ранений. Тело ребёнка, спрятанное в спортивной сумке, в ночь с 4 на 5 января обнаружили полицейские. Похитители признались в убийстве ребёнка.

Первым из них был 44-летний Денис Герасимов, ранее отбывавший срок за изготовление детской порнографии и педофилию. Его 24-летний подельник Вадим Беляков также был судим за кражу денег.

Во время задержания убийц у общежития собралась толпа костромичей, требовавших устроить самосуд над похитителями. С помощью ОМОНа подозреваемых доставили в полицию. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. За убийство малолетнего ребёнка преступникам может грозить пожизненное заключение.

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