Москва, , 10:58 — REGNUM Экстренное предупреждение объявлено в столице России Москве из-за гололеда и снежных заносов. Об этом 5 января сообщили в главке МЧС РФ по столице.

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По прогнозам синоптиков, с 12:00 мск до 20:00 мск 5 января в мегаполисе ожидается снег, местами метель, а также гололед.

На дорогах — снежные заносы, гололедица. Усиление ветра с порывами до 15 м/с.

МЧС рекомендует водителям снизить скорость движения, увеличить дистанцию, избегать внезапных маневров, а также парковаться вдали от деревьев.