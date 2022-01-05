Аддис-Абеба, 5 января, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Российская вакцина «Спутник V» скоро появится в Эфиопии, согласие достигнуто на всех уровнях, сообщил посол Эфиопии в РФ Алемайеху Тегену.

Tatarstan.ru Вакцина от коронавируса «Спутник V»

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«Существует договоренность о покупке вакцины. Это вопрос времени, и в обозримой перспективе российская вакцина появится в Эфиопии. На всех уровнях есть согласие», — сказал он РИА Новости.

Он добавил, что заболеваемость COVID-19 в Эфиопии снизилась на 6%, а уровень вакцинации достиг 3,2% (10 млн человек).

«Спутник V» одобрен в 71 стране мира с общим населением 4 млрд человек, это более 50% населения Земли. По количеству одобрений госрегуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины — 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных жителей РФ.