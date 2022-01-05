Москва, , 10:51 — REGNUM Российские власти внимательным образом следят за развитием ситуации в Казахстане, где накануне начались протесты из-за повышения цен на сжиженный газ. Об этом 5 января сообщили в министерстве иностранных дел России.

МИД РФ Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Протесты в Казахстане против высоких цен на газ — трансляция»

«Внимательно следим за развитием ситуации в Казахстане», — приводит сообщение МИД России ТАСС.

Также в российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что в настоящее время нет данных о пострадавших в ходе протестов гражаднах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сотрудники полиции в городе Актюбинск (Казахстан) отказались выполнять распоряжение задерживать протестующих.