Вашингтон, 5 января, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Джоан Коупленд — актриса театра и кино — умерла 4 января в возрасте 99 лет у себя дома на Манхэттене, пишет 5 января The Sun.

Свеча

Коупленд была сестрой драматурга Артура Миллера, в постановках чьих пьес часто играла за время своей 60-летней карьеры.

С 1950-х гг. снималась в телесериалах, одна из самых известных ролей — Ребекка Штейн в «Законе и порядке».

Одной из последних работ стало озвучание Тананы в мультфильме «Братец медвежонок» (Disney).