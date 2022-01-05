Абакан, , 10:48 — REGNUM Жалобы жителей города Абакана на загрязнение воздуха подтвердились, сообщили ИА REGNUM 5 января в министерстве природных ресурсов и экологии Хакасии.

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Жители Абакана пожаловались в минприроды на качество атмосферного воздуха. Специалисты с помощью передвижной экологической лаборатории и с привлечением аккредитованной лаборатории произвели отборы проб воздуха в промышленных зонах города.

Результаты лабораторных исследований показали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по бензапирену в районе ул. Складская в десять раз, в районе ул. Кошурникова в МПС — в 8,9 раза. По остальным загрязняющим веществам загрязнений не выявлено.

Минприроды Хакасии намерено в ближайшее время инициировать внеплановые проверки в отношении хозяйствующих субъектов, работающих в указанных районах.

В министерстве напомнили, что бензапирен — это загрязняющее вещество, образующееся в результате выбросов отопительных систем, промышленных предприятий и выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания.