Москва, , 10:46 — REGNUM Президента Казахстана Касым-Жомарата Токаева винят в заговоре с США, передает корреспондент ИА REGNUM 5 января.

Евгений Фёдоров Duma.gov.ru

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«Ситуация прояснилась! Похоже Токаев вступил в антироссийский заговор с США!» — отметил депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Фёдоров в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ситуация в Казахстане снова накаляется. Митингующие в центре Алматы захватывают и избивают сотрудников полиции.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в республике лежит на правительстве.

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января 2022 года жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо.

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