Москва, 5 января, 2022, 10:46 — ИА Регнум. По итогам 2022 года номинальные доходы жителей РФ вырастут на 6,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 января заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

(сс) jambulboy Доходы растут

«Что касается реальных денежных доходов жителей РФ за период пандемии, то положительная динамика была только во II и III кварталах 2021 года — 8,5% и 7,6% соответственно. Но здесь сказывается эффект низкой базы — падения соответствующего показателя в предыдущие полтора года (например на 7,3% во II квартале 2020 года и 4,5% в I квартале 2021 года), — сказал Понкратов. — Правительство РФ обещает рост отдельных видов номинальных денежных доходов в 2022 году. Например, приняты решения об индексации с 1 января на 4% заработной платы работников бюджетной сферы, повышения денежного довольствия сотрудников органов охраны правопорядка и силовых ведомств, индексации пенсий (страховой на 6,3% с 1 января и социальной на 7,7% с 1 апреля). Кроме того, анонсирован существенный рост социальных выплат, а консенсус-прогноз крупнейших кадровых агентств показывает, что более 70% российских работодателей планируют повысить заработную плату работников».

Как полагает экономист, всё это позволяет ждать прироста номинальных денежных доходов населения России на уровне 6,5% по итогам 2022 года.

«С реальными денежными доходами ситуация сложнее, — уточнил экономист. — Этот показатель рассчитывается делением номинальных доходов на индекс потребительских цен. Так что при условии удержания инфляции в 2022 году на таргетируемом Банком России уровне в 6,3% мы получим околонулевой рост реальных доходов населения. А с учетом роста закредитованности российских домохозяйств и роста стоимости обслуживания долга реальные располагаемые доходы населения в 2022 году покажут отрицательную динамику».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее был назван главный риск для экономики РФ в 2022 году.