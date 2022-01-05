Кливленд, США, 5 января, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Мемфис Гриззлиз» переиграл команду «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 5 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Markus Spiske Баскетбол

Игра состоялась на паркете площадки «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде и закончилась победой гостей со счетом 106:110.

При этом самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Кавальерс» Дариус Гарлэнд, оформивший в матче дабл-дабл с 27 очками и десятью подборами.

У «Мемфиса» наиболее результативным оказался разыгрывающий Джа Морант, который сумел набрать 26 очков во встрече.

Отметим, в следующем матче «Мемфис» 7 января примет у себя клуб «Детройт Пистонс», а «Кливленд» днем позже на выезде сыграет с командой «Портленд Трэйл Блэйзерс».