Верхнедонской район, Ростовская область, , 10:38 — REGNUM Один человек погиб от ожогов, полученных при пожаре на хуторе Быковском в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Тушение пожара ГУ МЧС РФ по Самарской области

Огонь вспыхнул в одном из частных домов на улице Быковской ранним утром 4 января. Площадь пожара составила 35 кв. метров. Огнеборцам понадобилось около получаса, чтобы ликвидировать возгорание. Погиб мужчина.

Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревателя.