Верхнедонской район, Ростовская область, 5 января, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Один человек погиб от ожогов, полученных при пожаре на хуторе Быковском в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

ГУ МЧС РФ по Самарской области Тушение пожара

Огонь вспыхнул в одном из частных домов на улице Быковской ранним утром 4 января. Площадь пожара составила 35 кв. метров. Огнеборцам понадобилось около получаса, чтобы ликвидировать возгорание. Погиб мужчина.

Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревателя.