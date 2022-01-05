Один человек погиб при пожаре в Ростовской области
Верхнедонской район, Ростовская область, 5 января, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Один человек погиб от ожогов, полученных при пожаре на хуторе Быковском в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.
ГУ МЧС РФ по Самарской области
Тушение пожара
Огонь вспыхнул в одном из частных домов на улице Быковской ранним утром 4 января. Площадь пожара составила 35 кв. метров. Огнеборцам понадобилось около получаса, чтобы ликвидировать возгорание. Погиб мужчина.
Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревателя.