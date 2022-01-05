Вашингтон, 5 января, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Создатели сериала «Дьявол в белом городе» начали переговоры об участии в съёмках актёра Киану Ривза. Об этом сообщает интернет-журнал Deadline.

Цитата из к/ф «Джон Уик 3». Реж. Чад Стахелски. 2019. США Киану Ривз

В случае успешного завершения переговоров эта работа может стать первой крупной работой Ривза в телепроекте. Одним из продюсеров сериала является Леонардо Ди Каприо.

Ещё в 2010 году Ди Каприо приобрёл права на экранизацию книги «Дьявол в белом городе» Эрика Ларсона. В 2004 году эта работа была удостоена премии Эдагара По, вручаемой Ассоциацией детективных писателей США. Книга рассказывает о первом официально зарегистрированном серийном убийце в США.

Сериал создаётся для стримингового сервиса Hulu. Режиссёром проекта станет Мартин Скорсезе, производством занимаются студии Appian Way и Paramount Television.