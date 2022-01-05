Москва, 5 января, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Страны Евросоюза и США попробуют решить свои экономические проблемы за счет изменения условий торговли с Китаем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 января заявил профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Экономики США и стран Еврозоны находятся в очень уязвимом равновесии, — сказал он. — Восстановительный отскок экономики выдыхается, а продовольственная инфляция усиливает социальные проблемы. При этом монетарные стимулы обещают свернуть, налоги под разными предлогами — увеличить, государственный долг рекордно огромный, пузыри на фондовом рынке и рынке недвижимости близки к историческим максимумам. Кроме того, у США и крупных стран ЕС, кроме Германии, торговый баланс сильно дефицитен».

Главное, как подчеркнул Ануреев, у политиков этих стран большие проблемы с экономической и социальной политикой, не говоря уже о реальных достижениях.

«Поэтому руководители США и стран Евросоюза продолжат попытки решения своих экономических проблем за счет санкционного давления и изменений условий торговли с Россией и Китаем. Хотя бы для того, чтобы отвлечь общественное мнение внешнеполитической риторикой. Так что санкционное давление будет усиливаться», — предположил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ануреев рассказал о главном риске для экономики РФ в 2022 году.