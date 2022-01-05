Москва, , 10:34 — REGNUM Россию на заседании Совета Россия — НАТО представит межведомственная делегация МИД РФ и Минобороны РФ, заявил 5 января замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Он пояснил, что участвовать в предстоящем заседании будет он, а также представители Минобороны РФ, передает РИА Новости.

«Мы исходим из того, что военные не только будут присутствовать на заседании, но и непосредственным образом участвовать в обсуждении вопросов военной безопасности», — добавил он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что созвал заседание совета РФ — НАТО на 12 января. Планируется обсудить вопросы европейской безопасности, которые связаны с Украиной в первую очередь.

Кроме того переговоры РФ и США по российским предложениям о гарантиях безопасности запланированы на 10 января в Женеве. После российские предложения будут обсуждаться 12 января на Совете Россия — НАТО и 13 января — на площадке ОБСЕ в Вене.