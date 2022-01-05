Тайшет, Иркутская область, 5 января, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Тайшетскому району Забайкалья устанавливают обстоятельства аварии, в результате которой погиб водитель грузовика. Подробности сегодня, 5 января, сообщает территориальное ГУ МВД РФ.

МВД РФ Иркутская область. Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП в Тайшетском районе

Трагический инцидент произошел накануне днем. На федеральной автомобильной дороге «Сибирь» вблизи деревни Облепиха 54-летний водитель грузового автомобиля «Скания» с полуприцепом не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на дерево.

В результате случившегося мужчина погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 2 января на 112-м км автодороги Тайшет — Чуна — Братск в районе рабочего поселка Лесогорск Чунского района: произошло столкновение Toyota Camry и Toyota Land Cruiser 200, которые двигались во встречном направлении.

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