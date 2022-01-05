Ташкент, 5 января, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Летевший из Нижнего Новгорода в Худжанд (Таджикистан) совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента (Узбекистан) из-за сильного тумана в худжандском аэропорту, сообщили 5 января в аэропорту.

Uzairways.com «Международный аэропорт Ташкент» имени Ислама Каримова

Рейс S76431 авиакомпании S7 сел в Ташкенте в 8:00 мск.

Посадка прошла в штатном режиме, самолет готовится вылететь в Худжанд, как только позволят погодные условия.