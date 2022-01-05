Парадайс, США, , 10:25 — REGNUM Хоккейный клуб «Нэшвилл Предаторз» переиграл команду «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 5 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

Игра проходила на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе и закончилась победой гостей со счетом 2:3.

В составе победителей гола оформивший в матче дубль шведский форвард Филип Форсберг (23-я и 47-я минуты) и российский нападающий Яков Тренин (28-я).

У «Голден Найтс» шайбы забросили шведский форвард Вильям Карлссон (53-я) и Ши Теодор (59-я).

Российский форвард «Вегаса» Евгений Дадонов не отметился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Нэшвилл» 7 января на выезде встретится с клубом «Лос-Анджелес Кингз», а «Вегас» в этот же день дома встретится с командой «Нью-Йорк Рейнджерс».