Кострома, , 10:24 — REGNUM Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль уголовное дело об убийстве 5-летней девочки в Костроме. Об этом 5 января сообщается на сайте ведомства.

Следственный комитет Yaroslavl.sledcom.ru

Глава СК РФ потребовал от исполняющего обязанности руководителя СУ СК РФ по Костромской области представить оперативный доклад о ходе расследования данного дела.

По данным следствия, 4 января ребенка во время прогулки похитили двое мужчин. Позднее тело девочки нашли в комнате одного из общежитий города.

Подозреваемые в убийстве задержаны. Они признались в совершении преступления, возбуждено дело по ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).