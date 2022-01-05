Москва, 5 января, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от «Единой России» Бийсултан Хамзаев предложил ввести запрет на продажу табачных изделий тем, кто родился после 2014 года.

Сигареты

«Я считаю, что это правильная практика. То есть никогда не продавать табак тем, кто родился после 2014 года», — цитирует Хамзаева РИА Новости.

Парламентарий обратил внимание на практику ряда стран Европы, где хотят запретить айкосы, снюсы, сигареты, кальяны, электронные сигареты, вейпы родившимся после 2014 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России действуют ограничения на продажу сигарет несовершеннолетним. Звучали предложения вице-премьеру Татьяне Голиковой ввести повышенные штрафы за курение на отдельных территориях вблизи беременных женщин и детей.

Читайте также:Миронов: в России стали меньше пить и курить из-за бедности