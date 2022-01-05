Барнаул, 5 января, 2022, 10:20 — ИА Регнум. В Алтайском крае расследуется уголовное дело о телефонном мошенничестве в результате которого житель Заринска с 16 по 30 декабря 2021 года перечислил неизвестным лицам два миллиона 242 тысячи рублей. Подробности сегодня, 5 января, сообщает территориальное ГУ МВД РФ.

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Мужчина рассказал правоохранителям, что увидел в интернете рекламу о заработке на инвестициях. Перешел на сайт, где оставил данные своего номера телефона, после чего ему поступил звонок от мужчины, который предложил свою помощь в сопровождении сделок.

По указанию неизвестного потерпевший установил на мобильный телефон специальное приложение и перечислил на указанный счет имевшиеся сбережения в сумме 600 тысяч рублей. Но позже выяснилось, что для дальнейшего «заработка» этих средств недостаточно. Тогда мужчина оформил кредит на сумму более чем один миллион 600 тысяч рублей и также перечислил эти денежные средства неизвестным. Не получив за две недели никакого заработка, он обратился в полицию.

Сотрудниками полиции предварительно установлено, что потерпевшему поступали звонки с более тридцати телефонных номеров, некоторые из которых ранее уже фигурировали в аналогичных преступлениях. Сейчас правоохранители проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и личностей мошенников.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Байкальска (Иркутская область) лишился более миллиона рублей, поверив лже-банкирам.

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