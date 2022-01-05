Москва, 5 января, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Заявления о «грязном российском газе» далеки от реальности, что доказывают некоторые страны. Об этом 5 января сообщил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

«Украина требует, чтобы «грязный газ» тек в Европу только по их трубам, заодно закупает его же по реверсу из Польши и Словакии, не смущаясь, что он «грязный», — отметил сенатор в Telegram-канале.

По его мнению, то же касается и Молдавии, которая находится «в экстазе» от продления контракта на поставки топлива еще на 5 лет, благодаря при этом США.

«Не все они рассчитывают на сжиженные американские «молекулы свободы», но любят плевать в колодец, без которого не могут обойтись», — заключил сенатор.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире» из-за выбросов метана и из-за «коррупции и шантажа».

При этом президент РФ Владимир Путин заявлял, что газ, который пойдет по трубопроводу «Северный поток — 2», с экологической точки зрения самый чистый в мире.