Москва, , 10:16 — REGNUM Распространение сфер использования QR-кодов может вызвать появление новых видов мошеннических схем. Об этом рассказал основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян РИА Новости.

QR-код geralt

Среди подобных видов мошенничества Оганесян выделил возможность хищения и перепродажи реальных QR-кодов. Для этого мошенникам потребуется только сфотографировать такой код.

Также злоумышленники могут создавать поддельные сайты, похожие на портал госуслуг. Вести на такие сайты могут фишинговые QR-коды. При переходе на такую страницу на устройство пользователя может установиться вредоносное программное обеспечение.

Эксперт добавил, что появляется большое количество сайтов, предлагающих поддельные QR-коды. Данные о покупателях таких кодов могут утечь в открытый доступ или быть переданы мошенникам.

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