Москва, 5 января, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В Казахстане всё идёт по сценарию «оранжевой революции», отметил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

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"Сначала находят повод для того, чтобы вывести людей на площади в экономических причинах — высокая цена на газ. Люди выходят на улицы, проходит час-другой и уже во главе угла — политические лозунги и призывы», — отметил Чернышов в телеграм-канале.

Нельзя забывать, что совершенно недавно в Петербурге состоялся неофициальный саммит лидеров СНГ, указал депутат.

«Безусловно, единство лидеров Казахстана, приверженность курсу кооперации с Москвой не нравится лондонскому и вашингтонскому обкомам. И эти ребята не сидят без дела… Дело Шарпа будет жить», — считает Чернышов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, беспорядки в Алма-Ате утром 5 января возобновились с новой силой. Накануне задержаны около 200 человек. Наиболее сильные беспорядки были в Алма-Ате.