Филадельфия, США, 5 января, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Российский защитник хоккейного клуба «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов попал в ковид-протокол североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 5 января сообщает пресс-служба команды.

Vk.com/ivan_provorov Иван Проворов

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Уточняется, что также в ковид-протокол попали нападающий Клод Жиру и один из сотрудников команды.

При этом внесение в ковид-протокол может быть связано и с положительным результатом теста на SARS-CoV-2, и с контактом с риском заражения новым коронавирусом.

Отметим, в нынешнем сезоне Иван Проворов сыграл в составе «Филадельфии» в 32 матчах, в которых смог набрать 13 (четыре шайбы + девять результативных передач) очков.