Москва, 5 января, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Мировая экономика находится в состоянии неопределенности из-за боязни новых штаммов коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 января заявил профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев.

Pixabay.com Древесина

«Главный риск для российской экономики в 2022 году традиционно связан с мировыми ценами на сырьевые товары, особенно на нефть и газ, — сказал Ануреев. — 2021 год оказался очень удачным в части высоких цен и рекордной выручки крупнейших российских предприятий ТЭКа и металлургии. Однако, мировым ценам на сырье свойственны краткосрочные спекулятивные «качели», и они вполне могут качнуться вниз. Из пиковых цен на газ этой зимы страны Евросоюза сделают выводы и будут заранее закачивать газ в хранилища. Иран ждет прогресса в переговорах по ядерной сделке и может быстро нарастить свой экспорт нефти».

Как пояснил Ануреев, пик восстановительного спроса на металлы и древесину пройден, и цены на отдельные позиции уже скорректировались вниз к концу 2021 года.

«Мировая экономика находится в состоянии неопределенности из-за возможной рецессии в 2022 году, точнее из-за завершения восстановительного отскока, боязни новых штаммов коронавируса, давления продовольственной инфляции на спрос на вторичные товары, возможного схлопывания пузыря американского фондового рынка и сворачивания монетарных стимулов», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов заявил, что в 2022 году восстановительный экономический рост РФ продолжится, но его темпы будут снижаться.