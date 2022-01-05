Абакан, , 10:07 — REGNUM Ещё 11 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 января в республиканском правительстве.

ИВЛ Михаил Рифтин © ИА Красная Весна

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Умерли семь женщин в возрасте от 52 до 92 лет, а также четверо мужчин (64 года, 67 лет, 71 год, 84 года).

С начала 2022 года в Хакасии скончались 43 ковид-пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявлено 30 носителей коронавируса, выздоровели 112 человек.

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